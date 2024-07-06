رئيس شبكة الإعلام العراقي: لدينا خطط تطويرية لجميع مفاصل الشبكة

2024-07-06 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد سميسمتصوير: علي هاشماحتفت شبكة الإعلام العراقي بذكرى تأسيس إذاعة جمهورية العراق بمناسبة مرور 88 عاماً على تأسيسها بحضور عدد من الفنانين والإذاعيين ومن محبي الإذاعة، فيما أشار رئيس شبكة الإعلام العراقي إلى وجود خطط تطويرية لجميع مفاصل الشبكة.وقال رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي خلال كلمته في الحفل الذي أقيم في قاعة قرطبة بفندق المنصور ميليا في بغداد- وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نجتمع هذا اليوم جميعاً احتفاءً بذكرى تأسيس الإذاعة الأم "إذاعة جمهورية العراق" الغراء التي تعد من أوائل الإذاعات في المنطقة العربية، وهذه الأولوية بالتأسيس تفرض علينا جميعاً البقاء في المقدمة على صعيد المنطقة والبلد".وأضاف، أن "هذه الذكرى تمر علينا بمرحلة جديدة ومختلفة ومغايرة عن السابق، في ظل وجود مجلس أمناء جديد باشر أعماله منذ وقت قريب، وكذلك رئاسة شبكة الإعلام العراقي، حيث إن لدينا رؤية تطويرية شاملة على مختلف الصعد للإذاعة، سواء الخطط البرامجية أو التحديث التقني إضافة إلى بقية مديريات شبكة الإعلام العراقي وجميع مفاصل الشبكة، لاسيما المرئية والمسموعة والمكتوبة، كما أن إذاعة جمهورية العراق ستواكب كل الأحداث وتغطيها وفق خطط معدة لذلك، ومنها الخطة البرامجية لتغطية شهر محرم الحرام هذا العام".وأكد حمادي إعداد خطة مركزة مع حلول شهر محرم الحرام تتماشى مع أجواء أيامه التي لها خصوصية في نفوس أبناء الشعب العراقي.ولفت، "كلنا أمل في الإخوة والأخوات العاملين في إذاعة جمهورية العراق بالحفاظ على الرصانة والموضوعية في نقل الأحداث، وكذلك الالتزام بالحرفية الصحفية اللازمة بالعمل الإذاعي".بدوره، نقل ممثل رئيس الوزراء عارف الساعدي تحيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتهنئته لإذاعة جمهورية العراق بذكرى تأسيسها.وقال في كلمته خلال الاحتفالية- حضرها مراسل (واع): إن "إذاعة جمهورية العراق الإذاعة الأولى التي دربت كوكبة من الإذاعيين وبقيت نابضة حتى اليوم".وأضاف، "على الرغم من تغير إيقاع الإعلام إلا أن الإذاعة بقيت بذات نكهتها وطعمها الخاص نتذوقه كل يوم، وبقيت صامدة رغم وجود التكنولوجيا الحديثة "من جهته، قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي خلال الاحتفالية: إن "إذاعة جمهورية العراق كانت وما زالت من أهم المؤسسات، والإذاعة هي الصميم الحقيقي في كل الثقافات والإعلام".فيما أعربت نائب رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي سناء سعيد عن فخرها واعتزازها بإذاعة جمهورية العراق بذكرى تأسيسها بعد أن قدمت مسيرة طويلة حافلة بالعطاء والتميز".وأضافت، "عمر الإذاعة 88 عاما ألا أنها ما زالت شابة معطاء على مدى السنوات".بدورها، أكدت مديرة إذاعة جمهورية العراق سميرة جياد، أن "إذاعة جمهورية العراق ملأت أثيرها شرقاً وغرباً بعد مسيرة حافلة بالعطاء لـ 88 عاماً".وأضافت، أن "إذاعة بغداد كانت عند حسن ظن جمهورها فقد وضعت بصمة العراق على حناجر مذيعيها وكوادرها الفنيين"وأعربت عن، "شكرها لرئيس شبكة الإعلام العراقي لدوره بتكريم رواد الإذاعة وفرسانها".من جهتها، قالت الإذاعية الرائدة أمل المدرس لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تمتد ذكرياتي مع إذاعة جمهورية العراق إلى 60 عاما وحتى الآن، واليوم نحتفل بإضافة عام جديد إلى أعوام الإذاعة وأعتبر نفسي محظوظة كوني ما زلت بعطائي الإذاعي وحاضرة الحفل وسط زملائي من الإذاعيين".