إنكلترا تقصي سويسرا وتتأهل لدور نصف نهائي اليورو 2024
2024-07-06 22:00:03 - المصدر: واع
متابعة – واع
صعد منتخب إنكلترا الى الدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024، بعد إقصاءه منتخب سويسرا بركلات الترجيح (5-3) عقب التعادل على مدار 4 أشواط بهدف لكل منهما.
وتقدمت سويسرا عن طريق لاعبها بريل إمبولو في الدقيقة 75، فيما احزر هدف التعادل للمنتخب الانكليزي لاعبه بوكايو ساكا في الدقيقة 80".
صعد منتخب إنكلترا الى الدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024، بعد إقصاءه منتخب سويسرا بركلات الترجيح (5-3) عقب التعادل على مدار 4 أشواط بهدف لكل منهما.
وتقدمت سويسرا عن طريق لاعبها بريل إمبولو في الدقيقة 75، فيما احزر هدف التعادل للمنتخب الانكليزي لاعبه بوكايو ساكا في الدقيقة 80".