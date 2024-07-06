إنكلترا تقصي سويسرا وتتأهل لدور نصف نهائي اليورو 2024

2024-07-06 22:00:03 - المصدر: واع

متابعة – واعصعد منتخب إنكلترا الى الدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024، بعد إقصاءه منتخب سويسرا بركلات الترجيح (5-3) عقب التعادل على مدار 4 أشواط بهدف لكل منهما.وتقدمت سويسرا عن طريق لاعبها بريل إمبولو في الدقيقة 75، فيما احزر هدف التعادل للمنتخب الانكليزي لاعبه بوكايو ساكا في الدقيقة 80".