"يد العراق" تفقد بطاقة نهائي بطولة "زون الشام والخليج" أمام السعودية

2024-07-06 22:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره العراقي، مساء اليوم السبت، بنتيجة 44-26 هدفاً في ثالث مواجهاته ضمن منافسات البطولة العربية الأولى "زون الشام والخليج" لكرة اليد، الجارية احداثها في محافظة النجف.

وضمن المنافسات ذاتها فاز منتخب البحرين اليوم على نظيره الأردني بنتيجة 39 - 17 هدفاً.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخبان السعودي والبحريني للمباراة النهائية بينما يلعب المنتخب العراقي والسوري على المركزين الثالث والرابع.

وتقام المباريات في قاعة السلام التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة النجف، بمشاركة منتخبات العراق، والسعودية، والبحرين، والأردن، وسوريا.

وكان منتخب أشبال العراق لكرة اليد حقق الفوز الماضي، بمباراته الاولى على الاردن بنتيجة 40-2 في اولى مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية الأولى "زون الشام والخليج وخسر في الثانية امام المنتخب البحريني بنتيجة 35- 18 هدفاً.