سباح عراقي يتأهل لأولمبياد باريس

2024-07-06 22:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل اللاعب العراقي حسن علي خليل، يوم السبت، إلى أولمبياد باريس المقررة نهاية شهر تموز الجاري، عبر البطاقات المجانية بالاتفاق الرباعي بين اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية واللجنة الأولمبية الدولية، واتحاد اللعبة واتحاد السباحة الدولي.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، هاشم محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السباح حسن علي خليل، الذي سيشارك في سباق 100 م فراشة بأولمبياد باريس، ومن المؤمل أن ينتظم في معسكر تدريبي خارجي خلال أقرب وقت ممكن، للاستعداد بشكل أمثل قبل الشروع في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية نهاية شهر تموز الجاري.

وأضاف محمد، أن "السباح حسن علي خليل شارك مؤخراً في منافسات بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة نخبة من أفضل السباحين على مستوى العالم.

وأكد أن السعي المستمر والجهود الحثيثة التي بذلت من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أثمرت عن تأهل السباح إلى أولمبياد باريس.