2024-07-06 22:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ذي قار

كشف مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت (6 تموز 2024)، عن تسجيل اكثر من 4 الاف إصابة بمرض السرطان، فيما اكد التنسيق مع بغداد لإنشاء مركز طبي خاص بمعالجة المصابين.

وقال الناطق الاعلامي باسم المجلس ياس الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "من خلال التواصل مع دائرة صحة ذي قار للوقوف على حجم تداعيات مرض السرطان وخارطة انتشاره تبين وجود اكثر من 4 الاف حالة اصابة مؤكدة بالمرض لمختلف الفئات العمرية"، لافتا الى ان "70% من الاسباب تعود لاستخدام الاسلحة المحرمة في الحروب السابقة و30% تعود بسبب الملوثات البيئية".

واضاف ان "مجلس ذي قار حدد الـ6 من شهر حزيران من كل عام يوما للتضامن مع مرضى السرطان وهو اول قرار على مستوى العراق في اطار سعيه لبيان خطورة المرض نظرا لعدد ضحاياه سنويا".

وأوضح الخفاجي أنه "تم تشكيل وفد مشترك للقاء السوداني قبل فترة وجيزة وتم استحصال الموافقات لإنشاء اكبر مركز لعلاج السرطان على مستوى العراق في الناصرية مع ضمان حصول كل المصابين بالقطع الاراضي والتنسيق مع وزارة العمل لتسريع وتيرة شمول المرضى ببرنامج الرعاية الاجتماعية بشكل مرن دون اي تعقيدات".

وتابع ان "ذي قار تحتاج الى دعم مضاعف بسبب المعدلات العالية للإصابة بالأمراض السرطانية والتي تعكس اهمية وجود مركز متطور يقدم خدماته للمرضى ويسعف الفقراء منهم في توفير الادوية والعلاجات الضرورية".

وكشف رئيس مجلس ذي قار عبد الباقي العمري، في وقت سابق عن اعداد ضحايا مرض السرطان في المحافظة بلغ اكثر من ثمانية الاف حالة بين متوفي ومصاب بالمرض، مؤكداً السعي نحو إنشاء مركز طبي خاص بهم.