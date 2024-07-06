موجة حارة في العراق نهاية الأسبوع

2024-07-06 22:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تطورات حالة الطقس، مساء اليوم السبت، (6 تموز 2024)، الى أجواء مستقرة، مع توقعات بموجة حارة نهاية الأسبوع الحالي.

وقال المنبئ الجوي، واثق السلامي، في منشور على صفحته في الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، ان الأجواء مستقرة اجمالا ومشابهة لأجواء اليوم مع تراجع نشاط الرياح الشمالية الغربية".

وبين، ان "درجات الحرارة مقاربة لما سجل هذا اليوم لتكون في عموم المدن مابين 41 الى 47 مئوية".

ولفت السلامي الى، ان "التوقعات مازالت تشير الى تأثير موجة حارة نهاية هذا الأسبوع حيث تتعمق كتلة حارة ورطبة وسكون متوقع بالرياح وتحولها احيانا الى جنوبية شرقية".