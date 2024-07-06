2024-07-06 22:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مكتب المرشد الأعلى في إيران، علي الخامنئي، مساء اليوم السبت، (6 تموز 2024)، ثبوت رؤية هلال شهر محرم الحرام لدى مجموعات الاستهلال المختصّة.

وعليه فإنّ يوم الأحد 7 تمّوز 2024 هو بداية شهر محرم الحرام للعام 1446، وفقاً لمكتب الخامنئي.

يشار الى، ان إعلان مكتب الخامنئي يخالف ما أعلنته المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف مساء اليوم السبت بان يوم الإثنين 8 تموز الجاري، هو أول أيام شهر محرم الحرام للعام الهجري الجديد 1446، وان يوم غد هو مكمل لشهر ذي الحجة.