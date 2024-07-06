إيقاف تداول صينية "القاسم" ومنع العصائر في المواكب الحسينية بقضاء طوزخورماتو

2024-07-06 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أصدرت هيئة المواكب والحسينيات في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، اليوم السبت (6 تموز 2024)، شروطاً خاصة بشهر محرم الحرام، من ضمنها إيقاف تداول صينية "القاسم" ومنع توزيع العصائر والحلويات.

وتضمنت الشروط عدداً من التوجيهات للحفاظ على حرمة شهر محرم الحرام، من بينها الالتزام بمظاهر الحزن وعدم رفع أصوات الأجهزة الصوتية، وعدم استلام وتداول الصواني الخاصة بـ"عرس القاسم (ع)"، لعدم وجود سند شرعي، بالإضافة الى منع توزيع الثواب من عصائر وحلويات بين المعزين.