سقوط 5 ضحايا بانفجار وحادث سير في العراق وكشف حقيقة "جريمة البرازيل"

2024-07-06 23:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، مساء يوم السبت، بمصرع مدني وإصابة اثنين آخرين بحادث سير في كركوك، ومقتل طفلين نتيجة انفجار في الفلوجة، فيما كشفت وزارة الداخلية العراقية، حقيقة فيديو لجريمة قتل ادعى متداولوه أنه في محافظة البصرة.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع بين ساريات حديثة على طريق كركوك قضاء داقوق ضمن الطريق الحولي وتسبب عنه وفاة مدني وإصابة اثنين آخرين".

وأضاف المصدر أن "قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على صاحب سيارة نوع تيلا قادم من بغداد ويروم الدخول الى كركوك عبر نقطة تفتيش تازة خورماتو (20 كم جنوب غربي كركوك)، حيث كان يحمل خمسة أطنان من الورق الكارتوني والتتي تدخل في الغش الصناعي وحماية المنتج المحلي".

وفي الأنبار، أخبر مصدر آخر، الوكالة، بمقتل طفلين، نتيجة انفجار رمانة يدوية ضمن حي المهندسين في مدينة الفلوجة.

في غضون ذلك، نفت وزارة الداخلية العراقية، الأنباء المتداولة، حول قيام امرأة بقتل زوجها في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وبحسب بيان للوزارة، ورد للوكالة، بعد البحث والتحري تبين أن عصابة إجرامية تسجل مقطع فيديو أثناء قتل عامل بناء في مدينة ماناوس شمال البرازيل بتاريخ 2024/6/28.