2024-07-06 23:36:06 - المصدر: منصة إيشان

تشير التوقعات الجوية، إلى أن العراق على موعد مع كتلة هوائية تحمل حرارة ورطوبة، نهاية الأسبوع الحالي. وبحسب المتنبئ الجوي واثق السلامي، فإن “العراق سيتأثر بموجة من الحر نهاية الأسبوع الحالي”، مبينا أن “أجواء غد الأحد مستقرة إجمالا ومشابهة لأجواء اليوم مع تراجع نشاط الرياح الشمالية الغربية”. وأضاف أن “درجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجل […]

ظهرت المقالة العراق على موعد مع كتلة هوائية حارة ورطبة نهاية الأسبوع الحالي أولاً على ايشان.