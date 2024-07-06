السعداوي يصدر عددا من التوجيهات إلى إدارة النقل الخاص

2024-07-06 23:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ، عددا من التوجيهات الخاصة بعمل الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، إلى جانب الاخذ بتوصيات هيئة النزاهة للارتقاء بعمل الشركة.وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير النقل وجه إدارة النقل الخاص بتعزيز العمل الرقابي في المرائب العامة، وتعزيز إجراءات الجباية الإلكترونية والارتقاء بمستوى الخدمة في عموم المرائب"، لافتا الى أن "السعداوي وجه ايضا بتكثيف حملات مكافحة النقل العشوائي في مقتربات المرائب العامة، ومتابعة عمل السائقين وتلبية احتياجاتهم في داخل تلك المرائب".وأضاف، انه "تعقيبا على تقرير هيئة النزاهة الخاص بعمل الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، اوضحت الوزارة في بيانها، ان الشركة تمتلك 2500 عقار ما بين (مرآب موحد وعادي) ومحال تجارية ودورات مياه ومراكز صحية"، مبينا ان "بعض التجاوزات على الـ (26) عقارا المتجاوز عليها، التي اشّرها التقرير، ارتكبت من قبل جهات ودوائر حكومية، وهناك عدة مخاطبات لرفعها واعادتها للشركة".وتابع، "وفي ما يخص عمل البو‏ابات الإلكترونية، التي تم نصبها في 2017، فانها تخضع للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي فان اي عطل في شبكة الإنترنت أو خلل فني، تجري معالجته وإصلاحه سريعا، خلال ساعات، لان ذلك يسبب خسائر للمستثمرين والشركة".من جهته، قال مدير عام الشركة احمد عبد أيوب الموسوي، بحسب البيان: إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، استكملت إجراءات شراء العقار المعني من اتحاد نقابات العمال، والان نحن في طور تحويل عائدية العقار لصالح الشركة، واستكمال إجراءات المصادقة عليه".