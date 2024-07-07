الطواحين لا تتوقف.. هولندا تنهي مغامرة تركيا لتواجه إنجلترا بنصف النهائي

2024-07-07 00:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الهولندي من العبور لنصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعدما قلب تأخره ضد تركيا، بهدفين لهدف.

البداية كانت لتركيا، حيث تقدم في الدقيقة 35 عبر رأسية من صامت أكايدن، لكن منتخب هولندا استطاع قلب الطاولة على نظيره التركي وذلك في غضون 9 دقائق.

وتعادل منتخب هولندا أولاً في الدقيقة 70 عبر رأسية مدافعه ستيفان دي فري.

وفي الدقيقة 79، سجل ميرت مولدر هدفا في مرماه بالخطأ، ليمنح هولندا الهدف الثاني بالمباراة.

تأهل منتخب هولندا إلى نصف النهائي، حيث سيلعب ضد إنجلترا يوم الأربعاء المقبل.

أما بالنسبة لنصف النهائي الآخر، فسيجمع بين فرنسا وإسبانيا، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 14 يوليو/ تموز.