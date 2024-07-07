2024-07-07 00:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق المنتخب الهولندي الانتصار بنتيجة (2-1) على تركيا، مساء السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".وسجل لتركيا صامت أكايدن في الدقيقة 35، بينما سجل هدفي هولندا ستيفان دي فري وجاكبو في الدقائق 70 و76.وبهذا الانتصار عبر المنتخب الهولندي للدور نصف النهائي، وسيواجه المنتخب الإنجليزي.