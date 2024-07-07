السفير الفرنسي في بغداد يحتفي بوفد منتخبنا الأولمبي

2024-07-07 00:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأحتفى السفيرُ الفرنسيّ في بغداد باتريك دوريل، اليوم السبت، بوفدِ منتخبنا الأولمبيّ لكرة القدم.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "السفيرُ الفرنسيّ في بغداد "باتريك دوريل" احتفى، اليوم السبت، بوفدِ منتخبنا الأولمبيّ لكرة القدم بحُضورِ رئيسِ اللجنة الأولمبية الدكتور عقيل مفتن وعضو المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم غانم عريبي، والمدير الإداريّ للمنتخب عبد الجبار هاشم، والملاك التدريبيّ للمنتخب بقيادةِ المدرب راضي شنيشل واللاعبين والجهاز الإداري".وأضاف، أن "السفيرُ الفرنسي بارك بلوغَ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم دورة الألعاب الأولمبية في باريس والتي تنطلق منتصف الشهر الحالي، ورحب بتواجدِ الوفد الأولمبيّ في مقر السفارةِ الفرنسية في بغداد"، مؤكداً "سعادتة ببلوغ اللاعبين المحفل العالمي."وعدّ السفير في حديثه، بحسب البيان، إنه "لشرف كبير أن يمثلَ هذا الجيل الفتي الكرةَ العراقيّة مع المنتخباتِ الأولمبية الأفضل في الملاعب الفرنسية، متمنياً التوفيقَ للمنتخب في تحقيق نتائج إيجابية".