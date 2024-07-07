2024-07-07 00:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأدان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، محاولة اغتيال النائب تقي الوائلي ، فيما طالب وزير الداخلية وقيادة عمليات بغداد بالإسراع باعتقال الجناة وتقديمهم للقضاء.وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي استنكر بشدة، محاولة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها النائب تقي ناصر الوائلي مع عائلته الكريمة ، اثر هجوم مسلح شنتها عصابات اجرامية على منزله في منطقة الدولعي ضمن العاصمة بغداد".وطالب المندلاوي، بحسب البيان، الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد الى التحرك العاجل لكشف ملابسات حادثة الاستهداف واعتقال المجموعة الخارجة عن القانون والمنفذة لهذه العملية الفاشلة وتقديمها للقضاء العادل .ودعا رئيس مجلس النواب بالنيابة ، الجهات ذات العلاقة إلى عدم التهاون مع هكذا جرائم التي من شأنها زعزعة الأمن والأستقرار في بغداد والمحافظات كافة، ووضع خطة استباقية للقبض على العصابات الاجرامية وتنشيط الجانب الاستخباري لمنع أي اعتداء مهدد لأمن البلد والمواطنين .