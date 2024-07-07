مفتن: سنواصل العمل لإنجاح المشاركة العراقية في أولمبياد باريس

2024-07-07 01:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، أنه وبقية أعضاء المكتب التنفيذي سيواصلون العمل من أجل إنجاح المشاركة العراقية في أولمبياد باريس.وذكر بيان لاعلام اللجنة الاولمبية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "السفير الفرنسي في بغداد اباتريك دوريل، استقبل مساء السبت في منزله، رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، برفقة الرياضيين العراقيين المتأهلين للألعاب الأولمبية في باريس نهاية الشهر الحالي".وأضاف، أن "السفارة الفرنسية احتفت بمنتخب كرة القدم الأولمبي والرياضيين المتأهلين من اللجنة البارالمبية في أمسية حضرها ايضا، النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية، زياد حسن وأعضاء المكتب التنفيذي حسين العميدي، وباسم أحمد وخليل ياسين وإبراهيم خليل، و بيداء گيلان."وعبّر السفير الفرنسي باتريك دوريل في كلمة مقتضبة، بحسب البيان، عن "سعادته بتأهل مجموعة من الرياضيين العراقيين إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس"، متمنياً أن "يقدموا المستويات المرجوة منهم، لاسيما فريق كرة القدم الذي سيكون محط أنظار العراقيين في الأولمبياد المقبلة".وأشاد دوريل، "باللاعبة نجلة عماد بطلة العالم في تنس الطاولة لأصحاب الهمم التي ستشارك في بارالمبياد باريس الشهر المقبل"، مبدياً "إعجابه بإصرارها وطموحها على الرغم مما تعرضت له من حادث أليم".من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، من خلال كلمة ألقاها على الحاضرين، أنه "وبقية أعضاء المكتب التنفيذي سيواصلون العمل من أجل إنجاح المشاركة العراقية، وظهور أبطال العراق بصورة لائقة تليق باسم وتاريخ العراق".وأضاف : "سعداء بالتعاون الذي تبديه السفارة الفرنسية في العراق، لاسيما السفير باتريك دوريل، الذي لم يدخر جهداً في سبيل تسهيل إجراءات المشاركة العراقية، وإكمال كل متعلقات البعثة العراقية".