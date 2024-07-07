جدول وموعد منافسات الدور قبل النهائي ليورو 2024

2024-07-07 03:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأسدل الستار مساء السبت، على مرحلة الدور ربع النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا، بتأهل منتخبي إنجلترا وهولندا.وجاء تأهل منتخبي إنجلترا وهولندا إلى الدور قبل النهائي لبطولة "يورو 2024"، على حساب كل من سويسرا وتركيا على الترتيب.ولحق منتخبا إنجلترا وهولندا بكل من منتخبي إسبانيا وفرنسا، المتأهلين إلى الدور ذاته يوم الأحد، على حساب منتخبي ألمانيا والبرتغال على الترتيب.وفي ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024":إسبانيا – ألمانيا (2-1) بعد التمديدالبرتغال - فرنسا (0-0)، ركلات الترجيح (3-5)إنجلترا – سويسرا (1-1)، ركلات الترجيح (5-3)هولندا – تركيا (2-1).الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024":يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتشإسبانيا – فرنسا، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.يوم الأربعاء 10 يوليو 2024، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتشهولندا – إنجلترا، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة بوروسيا.