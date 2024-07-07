تأكيد جديد على تدخل بنزيما في أزمة مدرب الاتحاد

2024-07-07 09:12:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

أصبح الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، محور الأحداث داخل ناديه السعودي، خلال الفترة الحالية.

وارتبط اسم بنزيما بالضلوع في تعطل مفاوضات إدارة الاتحاد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

وكان الاتحاد قد اتفق مع بيولي على تدريب الفريق لمدة ثلاث سنوات، على أن يتقاضى 15 مليون دولار كراتب سنوي.

ونقلت صحيفة "الرياضية" تصريحات عن مسئول لجنة الاستقطاب، اعترف فيه بوجود خلافات داخل إدارة الاتحاد، تحاول جهود الوساطة، تسويتها.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر ذاته، أن رامون بلانيس المدير الرياضي للعميد اتفق مع لؤي ناظر رئيس النادي، على تفاصيل التعاقد مع بيولي.

وتابعت "لكن أحد مسئولي لجنة الاستقطاب، طلب تنفيذ رغبة المهاجم كريم بنزيما، الذي اتفق بشكل شخصي مع المدرب كريستوف جالتيه".

ونوهت الصحيفة "قوبل الأمر بالرفض من جانب رئيس الاتحاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلافات، وهدد على إثر ذلك، لؤي ناظر، بالاستقالة".