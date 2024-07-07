ساوثجيت يعادل تاريخ مدربي إنجلترا في اليورو

2024-07-07 09:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

تمكن منتخب إنجلترا من اجتياز عقبة سويسرا، في ربع نهائي بطولة يورو 2024، بالفوز بركلات الترجيح (5-3)، بعد التعادل (1-1) على مدار 4 أشواط.

ووفقا لحساب "ويليام هيل" للإحصائيات، فإن هذا التأهل جاء بالتزامن مع خوض منتخب إنجلترا مباراته ال100، تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت.

من جانبها، أفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، بأن ساوثجيت وصل إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية للمرة الثانية، بعدما فعل ذلك في النسخة الماضية "يورو 2020".

وأضافت: "ساوثجيت عادل بمفرده عدد مرات وصول جميع مدربي إنجلترا السابقين مجتمعين، إلى المربع الذهبي للبطولة".

وشهدت النسخة الماضية تجاوز "الأسود الثلاثة" الدور نصف النهائي، قبل خسارة اللقب على يد إيطاليا بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1).