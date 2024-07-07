الأوروغواي تقصي البرازيل وتعبر إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

2024-07-07 09:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ودعت البرازيل ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 لكرة القدم، بخسارتها أمام الأوروغواي المنقوصة عدديا 2-4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما دون أهداف في الوقت الأصلي، اليوم الاحد، في لاس فيغاس، نيفادا.

وتلتقي الأوروغواي التي أكملت آخر ربع ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد، ناهيتان نانديس، في نصف النهائي مع كولومبيا التي سحقت بنما بخماسية نظيفة بقيادة المخضرم، خاميس رودريغيس. وفي نصف النهائي الثاني تلعب الأرجنتين حاملة اللقب مع كندا.

وأخفق الفريقان بالتسجيل في المباراة التي غاب عنها نجم هجوم البرازيل، فينيسيوس جونيور، بسبب إيقافه ولعب بدلا عنه المراهق إندريك للمرة الأولى أساسيا مع "سيليساو".

ابن السابعة عشرة الذي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهاية البطولة مقابل 64 مليون دولار، راوغ مدافعي الأوروغواي، لكنه وقع ضحية لصلابة وأحيانا خشونة خصومه.

وارتكب لاعبو الأوروغواي 26 خطأً من أصل 41، بينها ركلة خطيرة لنانديس على كاحل رودريغو مهاجم ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 74.

لكن رجال المدرب الأرجنتيني، مارسيلو بييلسا، صمدوا حتى نهاية الوقت الأصلي.

وفي ركلات الترجيح، أوقف حارس الأوروغواي، سيرخيو روتشيت، كرة المدافع، إدير ميليتاو، قبل أن ترتد تسديدة، دوغلاس لويس، من أسفل القائم.

ولم تكن صدة، أليسون بيكر، لركلة، خوسيه ماريا خيمينس، كافية، لتودّع البرازيل البطولة بفوز يتيم من أربع مباريات، على الباراغواي 4-1 في دور المجموعات حيث تعادلت مع كوستاريكا 0-0 وكولومبيا 1-1.

واستبعد المدرب، دوريفال جونيور (62 عاما)، عن قائمة البرازيل في هذه البطولة، لاعب الوسط كازيميرو، المهاجمين غابريال جيزوس وريشارليسون، والمدافع المخضرم تياغو سيلفا، فيما يغيب حارس مانشستر سيتي الإنكليزي إيدرسون بسبب الإصابة.

وفي مباراة أخرى، أحرز جيمس رودريغيز هدفا وأسهم في صنع هدفين آخرين لتسحق كولومبيا منتخب بنما 5-صفر في ملعب "ستيت فارم" في غلينديل بولاية أريزونا الامريكية صباح اليوم الأحد لتصعد لقبل نهائي بطولة كوبا امريكا لكرة القدم.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتأهل فيها كولومبيا لقبل نهائي البطولة في 4 نسخ وستلتقي مع أوروغواي.

وتفوق المهاجم خون كوردوبا على مراقبه وأحرز هدفا من ركلة ركنية ليمنح كولومبيا التقدم في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل القائد رودريغيز هدفا من ركلة جزاء بعد مخالفة أرتكبها حارس مرمى بنما أورلاندو موسكيرا ضد خون أرياس.

وفي الدقيقة 41 نفذ رودريغيز ركلة حرة لتصل الكرة إلى لويس دياز الذي سدد في شباك موسكيرا من حافة منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة كولومبيا على المباراة رغم أنها خففت الضغط قليلا عن بنما بعد تقدمها الكبير لكنها أضافت الهدف الرابع في الدقيقة 70 من تسديدة بعيدة المدى من ريتشارد ريوس.

وظهر تعثر بنما جليا عندما ارتكب مدافعها خوسيه كوردوبا مخالفة واضحة ضد سانتياغو أرياس داخل منطقة الجزاء لتحصل كولومبيا على ركلة جزاء مستحقة في الوقت بدل الضائع ونفذها بنجاح البديل ميغيل بورخا مباشرة قبل صفارة النهاية.

وعزز هذا الفوز مسيرة كولومبيا الخالية من الهزيمة إلى 27 مباراة منذ هزيمتها الأخيرة (1-صفر) والتي كانت أمام الأرجنتين في فبراير 2022.

المصدر: وكالات