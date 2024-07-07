2024-07-07 09:40:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع صافي ربح شركة المراعي السعودية بأكثر من 11 على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024. ووفقاً لنتائج الأعمال الصادرة، اليوم الأحد، بلغ صافي الرح مستويات 619.6 مليون ريال بزيادة 11.2 على أساس سنوي. لكن الأرباح تراجعت 10.4 عند المقارنة بالربع الأول من العام الجاري. في الوقت نفسه، ارتفعت المبيعات 7.6 إلى 5.1 مليار ريال على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل نيسان وحتى يونيو حزيران، لكنها انخفضت 5.5 على أساس فصلي. وأكدت المراعي على أن زيادة الأرباح جاءت مدعومة بنمو الإيرادات نتيجة التحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع. وأشارت المراعي إلى أن النمو القوي في حجم المبيعات، يُعزى إلى المساهمة الإيجابية من كافة القطاعات بقيادة قطاعي الألبان والدواجن. أما تراجع الإيرادات على أساس فصلي، فأرجعته الشركة إلى التغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية. أما على أساس نصف سنوي، قفزت المبيعات لدى المراعي 7.6 على 10.6 مليار ريال، كما ارتفع صافي الربح عند 1.3 مليار ريال بزيادة 10.