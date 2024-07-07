تتضمن مغادرة الرعاية الاجتماعية.. العمل تعلن عن خطط جديدة خلال العام الحالي

2024-07-07 10:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع -آمنة السلامي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن خطط جديدة للعام الحالي، مشيرة الى أنها تتضمن مغادرة مفهوم الرعاية الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطط الوزارة لهذا العام سوف تتجه نحو مغادرة مفهوم الرعاية الاجتماعية"، مبينا أن "موازنة 2024 خلت من أي تخصيصات مالية ويمكن تضمين المشمولين الجدد ضمن موازنة 2025".

وأشار العقابي الى "عدم وجود زيادة في سقف الإعانة الاجتماعية بالوقت الحالي، لحين توفر تخصيصات مالية كافية".