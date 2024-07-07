غبار وارتفاع في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس البلاد للأسبوع الحالي

2024-07-07 10:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون صحواً وغائماً جزئياً في المرتفعات الجبلية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية ،وتنشط الرياح في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار مسببة تصاعد الغبار".

وأضاف ان"الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحواً وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية،ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأشار إلى أن "الاربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً حار وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة على العموم سترتفع قليلاً".