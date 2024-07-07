2024-07-07 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يرى رئيس الفدرالي في نيويورك جون ويليامز أن البنك اتخذ خطوات كبيرة في خفض التضخم نحو المستهدف البالغ 2 لكنه لا يزال بعيداً عن تحقيق الهدف. وفي تصريحات معدة مسبقاً، قال ويليامز، شهدنا تطوراً كبيراً في خفض معدل التضخم، لكننا لا نزال بعيدين عن الوصول إلى المستهدف البالغ 2 على أساس مستدام. ووفقاً لمقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي، سجل التضخم مستويات 2.6 على أساس سنوي في أيار، انخفاضاً من الذروة البالغة 7.1 والمسجلة خلال الجائحة. ومن أجل العمل على إبطاء الزيادات في الأسعار، قرر الفدرالي تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح ما بين 5.25 و5.5 منذ تموز الماضي. كما أظهر محضر اجتماع الفدرالي الأخير والذي نشر في الأسبوع الماضي أن صناع السياسة النقدية أكثر ثقة في أن ضغوطات الأسعار تنحسر على الرغم أن ويليامز أكد على أن الفدرالي سيسترشد دائماً بمجمل البيانات الاقتصادية التي يتسلمها والمهام ولن يأخذ أي شيء كأمر مسلم به. وواصل مسؤول الفدرالي: حالة عدم اليقين ستستمر في أن تكون السمة الأساسية لمشهد السياسة النقدية في المستقبل المنظور. هذا وأظهر التقرير نصف السنوي للفدرالي إلى الكونغرس أن التضخم يتباطأ وسوق العمل الأميركي يعود إلى وضع مشابه إلى مستويات ما قبل الجائحة. وعلى صعيد سوق العمل، أوضح التقرير أنه واصل عملية إعادة التوازن في النصف الأول من هذا العام، وسط تراجع الطلب على العمالة، كما انخفضت الوظائف الشاغرة على مستوى العديد من القطاعات.