تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطف شرقي بغداد

2024-07-07 10:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، تحرير فتاة مختطفة والقبض على خاطفها شرقي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري، تمكّنت من إلقاء القبض على متهم قام باختطاف فتاة ووضعها في بيت في منطقة النهروان ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني اللواء الثاني شرطة اتحادية".

وأضافت، إنه "تم تحرير المخطوفة وتسليم المتهم الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".