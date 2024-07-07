عملية استباقية تنتهي بضبط كدس للمواد المتفجرة من مخلفات داعش جنوبي بغداد

2024-07-07 10:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، تنفيذها عملية استباقية انتهت بضبط كدس للمواد المتفجرة من مخلفات داعش جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وزيارة الأربعين، وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في مختلف قواطع المسؤولية، نفذت تشكيلات فرقة المشاة (السابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن/ قيادتنا، عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح ونصب النقاط الأمنية (السيطرات) المفاجئة الوقتية في مناطق (العجيل، الشعار، محيريجة، البلاسم، اللوابدة، الفلاح، المقالع، الجنابيين، الكرطان، البوفارس، البو واوي، حي المرتضى، حي الحكيم، شاخة2، مقاطعة32) ضمن مناطق جنوبي العاصمة بغداد".

وأضافت، إنه "نتج عن العمليات، ضبط كدس للمواد المتفجرة من مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية المنهزمة، حيث تم رفعها من قبل هندسة ميدان الفرقة وذلك في منطقة شيشبار بجانب الكرخ".