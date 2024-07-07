أسعار الدولار تستقر ببغداد وترتفع في اربيل

2024-07-07 10:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 148900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 148800 دينار مقابل 100 دولار.