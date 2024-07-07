2024-07-07 10:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يشهد ملعب الشعب الدولي، اليوم الاحد (7 تموز 2024) قمةٍ كرويةٍ بين فريق القوة الجوية وغريمه نادي الزوراء في نصف نهائي بطولة كأس العراق، فيما يواجه بطل الدوري الشرطة فريق النفط في المباراة الثانية.

ويسعى فريقا الزوراء والقوة الجوية في المباراة التي تجري بالساعة الثامنة مساءً لإنقاذ موسمهما وبلوغ النهائي على أمل إحراز اللقب.

وفي لقاء اخر يواجه فريق الشرطة على ملعب الزوراء، نظيره النفط، حيث تسعى كتيبة القيثارة الخضراء في الوصول إلى المباراة النهائية وإحراز اللقب.



