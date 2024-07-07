نيجيرفان بارزاني يدعو إلى التعاون المشترك على تقديم خدمات أفضل للشعب والبلاد

2024-07-07 10:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة داعيا بهذه المناسبة الى تقديم افضل الخدمات للشعب والبلاد.

وذكر الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان التهنئة، أنه "في ذكرى الأول من شهر محرم رأس السنة الهجرية الجديدة (1446)، أتقدم بتهاني الحارة إلى المسلمين كافة في إقليم كوردستان والعراق والعالم عموماً، أرجو أن تكون سنة نجاح وسعادة ومسرات تحمل معها السلام والأمان والطمأنينة للجميع".

وأضاف "لنتخذ جميعاً من هذه المناسبة المباركة فرصة وحافزاً على المزيد من الوئام وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش والتسامح بين جميع المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان والعراق"، مردفا بالقول: لنعمل جميعاً يداً بيد و بالتعاون المشترك على تقديم خدمات أفضل لشعبنا وبلدنا.