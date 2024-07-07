2024-07-07 10:48:07 - المصدر: منصة إيشان

تشهد عدة أجزاء من شبه الجزيرة العربية موجة حر شديد من المحتمل أن تصل معها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في عدد من الدول خاصة في العراق والكويت والسعودية. وأشارت منصة “طقس العرب” السعودية إلى أنه من المتوقع أن يشتد المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على المنطقة تدريجيا مع نهاية هذا الأسبوع، […]

ظهرت المقالة موجة حر تضرب شبه الجزيرة العربية والعراق يسجل 50 درجة رفقة الكويت والسعودية أولاً على ايشان.