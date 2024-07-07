تتضمن ستراتيجية جديدة.. بلدية كربلاء المقدسة تعلن خطتها الخدمية لشهر محرم الحرام

2024-07-07 12:24:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع- عباس الرحيمي

أعلنت مديرية بلدية كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، عن خطتها الخدمية التي أعدتها بمناسبة شهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء.

وقال مدير البلدية حسن الشريفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة مديرية البلدية تتضمن استنفار ملاكاتها وجهودها الخدمية والفنية خلال شهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء".

وأضاف، أن "الخطة ستبدأ منذ الليلة الأولى من شهر محرم التي يتم فيها تبديل رايتي قبتي مرقدي الإمامين، الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) بغية تقديم الخدمات لزوار العتبتين المقدستين"، مبيناً أن "المديرية ستشارك بأسطول آلياتها البالغ أكثر من 496 آلية ، إضافة إلى معمل أكياس النفايات الذي أنتج ما يقرب من (10) أطنان من الأكياس، وتوفير العدد والأدوات اللازمة لتسهيل عمل عمال النظافة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار الشريفي، إلى "وجود ستراتيجية جديدة اتبعتها مديرية البلدية، تتضمن تقسيم وجبات العمل إلى ثلاث وجبات، مع التركيز على الوجبة الليلية من خلال زيادة أعداد العاملين فيها بسبب خروج أغلب المواكب الحسينية ليلاً لإحياء شعائر شهر محرم الحرام"، مؤكداً أن "ارتفاع درجات الحرارة دعا مديرية البلدية إلى توفير بعض العدد التي تقي عمال النظافة من حرارة الشمس".

ولفت إلى "اشتراك الورشة المركزية وقواطع البلدية الثمانية وشعبة الحدائق في الخطة الخدمية، فضلاً عن تشغيل عمال نظافة آخرين لتعزيز الملاكات، خاصة في يومي تاسوعاء وعاشوراء الذي تقام فيهما مراسيم العزاء وركضة طويريج"، منوها بأن "الخطة الخدمية ستستمر بعد زيارة العاشر من شهر محرم الحرام وحتى الثالث عشر منه، والذي يصادف ذكرى مراسيم دفن الأجساد وعزاء بني أسد المعروف، فيما سيتم تحديث يومي للخطة تبعاً لكثافة أعداد الزائرين".