مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث سير تسبب باحتراق عجلة في صلاح الدين

2024-07-07 12:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم الأحد، بمصرع مدنيين اثنين، وإصابة اثنين آخرين نتيجة حادث سير تسبب باحتراق عجلة على طريق تكريت - كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "سيارتين حديثتين اصطدمتا على طريق تكريت كركوك ضمن حدود منطقة حمرين، ومن شدة الحادثة تسبب عنه احتراق إحدى العجلتين، ومصرع اثنين وإصابة آخرين".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة حضرت إلى موقع الحادث، وأخلت الجثتين إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لغرض العلاج"، لافتاً إلى أن "السرعة الفائقة وعدم التكريز تسبب عنه الحادث المروع".