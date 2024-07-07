شباب كوردستان يشاركون في مشاريع الحكومة العراقية

2024-07-07 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد في مدينة اربيل عملية المشاركة في تدريب شباب اقليم كوردستان وذلك ضمن قرار الحكومة الاتحادية على مستوى مجلس الوزراء الذي ينص على توفير موازنة ومشروع ملائم لشباب العراق يشارك في إطاره الإقليم عن طريق شبابه للاستفادة من هذا المشروع.

وبعد اللقاء الذي جمع المشاركين في عملية التدريب وفي مؤتمر صحفي أشار محمد صلاح ممثل منظمة "السلام" في اقليم كوردستان الى ان مكتب رئيس الوزراء العراقي قرر إعداد مشروع لتوفير الموازنة اللازمة لأنشطة الشباب العراقي من اجل رفع مستوى عملهم وتوعيتهم، وسيشارك اقليم كوردستان من خلال عدد من المنظمات، و سيستقبل النشاطات باسم ممثل كوردستان، وينفذها للشباب في اقليم كوردستان و سيستفيد أيضا شباب الإقليم.

وأضاف أنه يشارك حاليا ممثلون عن حكومة إقليم كوردستان ووزارات أخرى في الإقليم في أنشطة هذا المشروع لتطوير قدرات الشباب العراقي الذي ينفذه مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي.

يُذكر أنه وفقا للقرار رقم 2250 يتم توفير الأموال اللازمة في إطار مشروع واسع لتطوير قدرات شباب العراق واقليم كوردستان على كيفية العمل على موضوع توعية الشباب ومشاركتهم في الساحة السياسية والتطوير الإداري وتعزيز قدراتهم المالية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع القرار رقم 2250 حول "الشباب والسلم والأمن" الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في هذين المجالين وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات لمنع نشوب النزاعات وحلها.