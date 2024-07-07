2024-07-07 13:24:08 - المصدر: منصة إيشان

يحتضن ملعبا الشعب الدولي والزوراء، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، قمتين كرويتين احداهن ديربي بغداد بين الزوراء والقوة الجوية والثانية بين فريقي الشرطة والنفط وذلك في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق للموسم 2024. وفي المواجهة الأولى، يلتقي فريق القوة الجوية مع فريق الزوراء على ملعب الشعب الدولي، ويدخل […]

ظهرت المقالة ليلة كروية مشتعلة في بغداد بنصف النهائي لبطولة كأس العراق أولاً على ايشان.