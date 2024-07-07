2024-07-07 13:24:08 - المصدر: منصة إيشان

تشهد فرنسا، الأحد، الجولة الثانية من انتخابات برلمانية حاسمة ستعيد تشكيل المشهد السياسي، وسط مخاوف أوروبية من تداعيات النتائج على اتجاه الاتحاد الأوروبي وخطط مكافحة الهجرة، نظراً لدور باريس الفاعل. وتتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بأكبر عدد من الأصوات، لكنه من المرجح أن لا يتمكن من تحقيق الأغلبية. وقد تؤدي […]

ظهرت المقالة الجولة الانتخابية الثانية تنطلق في فرنسا وسط مخاوف من هيمنة اليمين المتطرف أولاً على ايشان.