2024-07-07 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، فيما اكد المضي على طريق خدمة الشعب.

وقال السوداني في تدوينة له على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، نتقدم بخالص التهنئة لأبناء شعبنا العراقي وجميع المسلمين في أرجاء العالم، جعله الله جلّ جلاله عام رحمةٍ ومغفرةٍ وسلامٍ لكل الشعوب العربية والإسلامية الشقيقة".

واضاف السوداني ان "بهذه المناسبة نستعيد ذكرى هجرة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ‏وسعيه لنشر رسالة الإنسانية والحق ونصر المظلومين، ونقف مجدداً أمام قيم العمل والنزاهة التي غرسها في أمتنا"، مجددا "العهد لشعبنا ونؤكد المضي على طريق خدمته وحماية مصالحه".