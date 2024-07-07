المالكي يهنئ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة

2024-07-07 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة.

وقال المالكي في تدوينة له على منصة (x) وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "مع إطلالة العام الهجري الجديد أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمة الإسلامية بذكرى هجرة نبينا الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وحلول شهر محرم الحرام واستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف المالكي "إذ نستذكر الأحداث الكبيرة في المناسبة العظيمة ونستلهم منها معاني خالدة وراسخة في الصبر والإخلاص والعزيمة والتضحية".