الأمن الوطني يطيح بمنتحل صفة "طبيب تجميل" في بغداد

2024-07-07 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود شخص يحمل صفة "طبيب تجميل" ولديه عيادة يمارس فيها النصب والإحتيال على المراجعين في بغداد، وعلى إثر ذلك جرى استحصال الموافقات القضائية ليتم القبض عليه بالجرم المشهود وضبط مواد طبية يستخدمها للحقن والتجميل وانبولات بداخلها مواداً مجهولة.

وبعد إجراء التحقيق معه اعترف بأنه يمتلك شهادة المتوسطة فقط وقد قام بتنظيم دورات تعليمية حول عمليات التجميل داخل عيادته مقابل مبالغ مالية.