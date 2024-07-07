ديالى تطلق "ممارسات محرم".. شملت 16 منطقة في يومها الأول

2024-07-07 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، عن اطلاق ما اسمته ممارسات محرم الأمنية، فيما أشارت الى ان وتيرة الممارسات الامنية ستتصاعد مع اقتراب العاشر من محرم.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" منذ ساعات الفجر الأولى انطلقت تشكيلات امنية في 16 منطقة ببعقوبة وبقية مدن ديالى في تنفيذ ستراتيجية الممارسات الامنية في شهر محرم الحرام".

واضاف ان" الممارسات تتضمن 7 اهداف مركزية ابرزها تأمين المناطق وتعقب المطلوبين ورصد الأسلحة غير المرخصة بالاضافة الى انها تشكل عامل دعم لخطة محرم الحرام لتامين الشعائر الحسينية خلال هذا الشهر".

واشار الشمري الى ان" وتيرة الممارسات الأمنية ستتصاعد مع اقتراب العاشر من محرم الحرام والذي يمثل ذروة الخطة الأمنية في ديالى لافتا الى ان" الممارسات لن تستثني اي منطقة وهي شاملة للمدن والارياف والقصبات الزراعية".