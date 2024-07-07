انطلاق حملة لملاحقة "جماعة القربان الانتحارية" في المثنى

2024-07-07 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة المثنى، يوم الأحد، عن انطلاق حملة أمنية لملاحقة جماعة "العلي اللهية/القربان"، في مناطق متفرقة من السماوة وضواحيها.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات نفذت واجبات متعددة خلال الساعات الماضية ضد قيادات الجماعة في المثنى وتمكنت من اعتقال 4 أشخاص منهم لغاية الآن، فيما تواصل ملاحقة المتبقين منهم".

وأضاف المصدر، أن "المعتقلين يخضعون لتحقيق مشدد في أحد المراكز الأمنية"، لافتا إلى أنهم تسببوا بالعديد من حالات الانتحار في المحافظة بينهما حالتين لشابين شقيقين خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

وكان أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الأسبوع الماضي، اختراق حركة "القربانيون" أو ما تعرف أيضا بـ"العلي اللهيّة" الداعية إلى اتباع سلوكيات متطرفة ومنحرفة، و التي تسببت بانتحار مجموعة من الشباب جنوبي البلاد.

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت الضوء على جماعة "القربان" أو ما يعرف ايضاً بـ"العلي اللهية" في محافظة ذي قار، في أوقات سابقة كان آخرها في 22 نيسان/ أبريل الماضي.

حيث أفاد مصدر أمني بأن حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة مؤخراً هي لشباب من جماعة "القربان" التي يدعي أتباعها أن الإمام علي بن أبي طالب هو بمنزلة آله.

وكان مصدر محلي في ذي قار، قد كشف لوكالة شفق نيوز في 15 آيار/ مايو 2023، أن جماعة تطلق على نفسها "القربان" في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، أثارت الرعب بين صفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وأوضح أن "هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام"، مؤكدا أن "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".