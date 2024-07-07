تتضمن خطة لضخ المياه للمنتجع.. وزير الموارد: إجراءات لتنشيط السياحة في بابل

2024-07-07 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، عن خطة لإعادة ضخ المياه إلى منتجع بابل، فيما أشار إلى أن وزارته قامت بأعمال تطويرية في المحافظة لتنشيط الحركة السياحية.

وقال ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك تطوراً كبيراً شهده مدخل شط الحلة في منطقة الهندية، حيث تمتاز هذه المنطقة بوجود سدة الهندية الحديثة وأمامها مسطحات مائية جميلة وخلفها سدة الهندية القديمة الأثرية التي مازالت قائمة حتى الآن".

وأضاف، أن "الوزارة قامت بأعمال تطويرية في منطقة بني حسن التي تمتاز بموقعها القريب من محافظة كربلاء المقدسة وأيضاً قريبة من سدة الهندية، لخلق جمالية وتهيئة الفرص الاستثمارية لهذه المنطقة، لإنشاء منتجعات سياحية ملائمة، كما أنها لا تبعد كثيراً عن آثار بابل، لذلك ممكن أن تكون محطة لاستقطاب السواح إليها".

وأشار إلى، أن "هناك خطة لإعادة ضخ المياه إلى منتجع بابل الذي تعرض للجفاف، من أجل إنعاش الحركة السياحية في المنطقة".

وافتتح وزير الموارد المائية عون ذياب ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، في وقت سابق، البحيرات السياحية في المدينة الأثرية بمحافظة بابل.