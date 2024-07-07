سامح سعيد: مواجهة الزوراء لها خصوصية وهدفنا إنهاء الموسم بلقب

2024-07-07 14:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد لاعب القوة الجوية سامح سعيد، عزم فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الزوراء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق الكروية، فيما أعلن عن بقائه في صفوف الأزرق للموسم المقبل.

وقال سعيد لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" الفريق أنهى استعداداته تحضيراً لهذا اللقاء المهم، مبيناً أن اللاعبين عازمون على دخول المواجهة بروح الفوز لتعويض الإخفاق الذي رافقهم في مسابقة الدوري من خلال الفوز ببطولة الكأس ومصالحة الجماهير التي آزرت النادي طوال الموسم المنصرم".

وأضاف سعيد أن" فريق القوة الجوية يمتلك أسماء كبيرة ولاعبين من المنتخب الوطني سيكون لهم دور بارز في هذه المواجهة، والجهاز الفني يعول على خبرتهم وقدرتهم على إنجاز المهمة والوصول الى المباراة النهائية "، مشيراً الى أن" لكل مباراة ظروفها الخاصة لاسيما عند مواجهة الفرق الجماهيرية وبالأخص فريق الزوراء ".

من جانب آخر أعلن سعيد عن نيته بالبقاء في صفوف القوة الجوية للموسم المقبل ولا رغبة له في مغادرة الفريق.