2024-07-07 14:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس وفد نادي الحشد الشعبي أحمد خليل ياسين أن احتلال المركز الثالث في بطولة أندية العراق لرفع الاثقال لفئة الشباب يمثل مكسبا مهما للنادي هذا الموسم.

وقال ياسين في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،:إن" احتلال المركز الثالث تحقق بجهود الاجهزة الفنية والرباعين وبفضل الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة النادي برئاسة خالد عبد الواحد كبيان"، مشيراً الى ان "جميع الاندية المشاركة لها باع طويل في اللعبة".

وأضاف ياسين أن" أبطال نادينا تمكنوا من حصد خمسة عشر وساما متنوعا توزعت بين ثلاثة ذهبية وستة فضية ومثلها برونزية". مبينا ان" أوسمة الحشد الشعبي جاءت في فعاليتي النتر والخطف".

يذكر أن فريق بدرة قد توج ببطولة اندية العراق برفع الاثقال لفئة الشباب، والتي اقيمت في محافظة واسط وشهدت مشاركة 18 ناديا يمثلها 90 رباعا فيما حل بالمركز الثاني فريق أمانة بغداد في المركز الثاني.