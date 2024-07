2024-07-07 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود عن اتفاقها مع الحكومة المحلية في محافظة ذي قار لتفعيل مشروع النقل الجماعي. وبحسب بيان رسمي لمدير عام الشركة كريم كاظم حسين، واطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية فإن المشروع سيبدأ بتخصيص 50 حافلة لخدمة الطلبة وذوي الدخل المحدود، مع إمكانية زيادة العدد...

The post 50 حافلة لخدمة ذي قار: اتفاق بين النقل والحكومة المحلية لتفعيل النقل الجماعي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.