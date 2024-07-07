2024-07-07 14:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد النائب الكردي سوران عمر، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، أن هناك زيارة مرتقبة لديوان الرقابة المالية العراقي الى إقليم كردستان لتدقيق قوائم رواتب القوات الأمنية.

وقال سوران عمر، في منشور على صفحته في منصة فيس بوك، تابعته "بغداد اليوم": "بعد الاتصال برئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي لمتابعة تدقيق قائمة القوى الأمنية، أكد أن حكومة الإقليم، وافقت متأخرا على تقديم معلومات عن القوائم".

وأضاف، إن "وفداً من الرقابة المالية سيزور المنطقة (الإقليم) ويحتاجون إلى 10 أيام أخرى لاستكمال تقرير التدقيق".

وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي مطلع، لـ"بغداد اليوم" إن "عدد أفراد قوات البيشمركة هم 114 ألفًا و749 شخصاً"، مبينا ان "عدد أجهزة مجلس أمن الإقليم (الآسايش) هم 8 آلاف و 682 فرداً، فيما تبلغ قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 33 ألفًا و832 فردا".

وأكد أن "عدد أفراد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من الشرطة المحلية وباقي التشكيلات يبلغ 149 ألفًا و748 فرداً".