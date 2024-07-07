توضيح للنقل بشأن إمكانية تفعيل الطيران المباشر إلى أوروبا وأمريكا ودول أخرى

2024-07-07 15:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أوضحت وزارة النقل، اليوم الأحد، بشأن إمكانية تفعيل الطيران المباشر إلى أوروبا وأمريكا ودول أخرى.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "فيما يخص تفعيل الترانزيت لخدمة المسافرين لدول أخرى، من أجل مغادرة العراقيين عبر الخطوط العراقية، ومن ثم الطيران عبر شركات أخرى، ونعني تحديدًا أوروبا، فاننا نعمل به حاليًا عن طريق الآياتا أوAT3PIS".

وأضاف المكتب: "اما الدول الأخرى مثل (أمريكا، كندا) والذي سيكون ضمن ملف ⁠AT3PIS في حال لو نجح الطيران إلى أوروبا بطائرة 737، بمقدورنا إدخال AT3PIS في طائرة الدريملاينر، أي أن العمل يتعلق بطريقة AT3PIS أي سلطة الطيران العراقي، مع السلطات الأخرى".

⁠وتابع المكتب: "بالنسبة لدول إفريقيا لا توجد الكثير من الطلبات، وسوف نعمل على خط (بغداد-تونس)"، منوهاً بأن "ما يخص دول شرق آسيا، فالوزارة تنتظر استلام الطائرات الحديثة المتبقية ذات المسافات البعيدة، مثل طائرة الدريملاينر، والتي من خلالها سيتم افتتاح خط (تايلند وجاكارتا وبالي)".