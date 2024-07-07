اعتقال منتسب بالدفاع بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية في الكاظمية

2024-07-07 15:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، باعتقال منتسب في وزارة الدفاع بتهمة "الاتجار بالأعضاء البشرية" في مدينة الكاظمية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية تمكنت من القبض على رجل (47 عاماً) يعمل منتسب في وزارة الدفاع بتهمة التجارة بالأعضاء البشرية داخل أحد فنادق مدينة الكاظمية".

ويرى مختصون أن الفقر في المجتمع العراقي، دفع الكثيرين لبيع أعضاء من أجسادهم لقاء مبلغ من المال، وسط انتشار المافيات والعصابات التي تمتهن هذه التجارة، والتي لديها امتدادات إقليمية ودولية.



