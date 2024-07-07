2024-07-07 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن عامر الموسوي المدير الاداري لفريق نادي كربلاء عن فسخ عقد المدرب جاسب سلطان مع فريق العميد الكربلائي بالتراضي الكامل بين الطرفين.

واوضح الموسوي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكابتن صاحب عباس هو من سيقود العميد الكربلائي في مباراته الاخيرة امام القاسم.

وجاء القرار مع تبقي مباراة واحد لنادي كربلاء امام فريق نادي القاسم ضمن مباريات الجولة 38 لدوري نجوم العراق.

ويحتل كربلاء المركز 16 برصيد 36 نقطة.