انقطاع مفاجئ في أهم خطوط الكهرباء المستوردة من إيران لمناطق شرق العراق

2024-07-07 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول محلي، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، عن انقطاع مفاجئ في أهم خطوط الكهرباء المستوردة من ايران لمناطق شرق العراق، فيما اشار الى وجود تواصل مع الجهات ذات العلاقة.

وقال عضو مجلس ديالى اوس المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" خط "سربيل زهاب" الذي ينقل اكثر من 100 ميكا واط من الطاقة الكهربائية المستوردة من ايران ويغذي خانقين وقراها اقصى شرق ديالى انقطع بشكل مفاجئ في حالة هي الثانية خلال 24 ساعة".

واضاف اننا" لانعرف اسباب الانقطاع سواء اكانت فنية او غيرها لكنه تسبب في زيادة ساعات القطع لمناطق وازقة وقصبات خانقين وضواحيها بساعات اضافية".

وأشار المهداوي الى ان" هناك تواصلًا مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب الانقطاع المفاجئ والسعي لاعادة التيار من جديد".

يذكر ان خط سربيل زهاب من الخطوط المهمة التي يتم من خلالها تغذية مناطق عدة في ديالى شرق العراق بالكهرباء المستوردة من ايران.