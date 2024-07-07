2024-07-07 15:48:07 - المصدر: منصة إيشان

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارتين جويتين استهدفتا بلدة معروب وعيتا الشعب جنوب لبنان. وتم رصد تصاعد سحب الدخان الناجمة عن الغارتين العنيفتين، في وقتٍ قالت مصادر ميدانية إن القصف لم يسفر عن سقوط إصابات. من جهتها، قالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إن واحدة من الغارتين استهدفت منزلاً في منطقة ضهر السيد في بلدة معروب. […]

ظهرت المقالة إسرائيل تشن غارتين على جنوب لبنان وحزب الله يرد باستهداف قاعدة عسكرية أولاً على ايشان.